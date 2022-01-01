Раковина Laufen Palace 1170.2.000.104.1 90см

Раковина LAUFEN Palace 1170.2.000.104.1 - вечная классика для будущего. Коллекция Palace стала универсальным решением для всех интерьеров,
сохранив при этом свою визитную карточку — раковины, подрезаемые по размеру и идеально подходящие для любых планировок ванных комнат. Palace подойдет как для ванных комнат частных интерьеров, так и для отелей. Серию можно назвать триумфом керамики, которая демонстрирует свои преимущества в различных пространствах.
Преимущества
- Тип монтажа: подвесная
- С 1 отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Цвет: белый