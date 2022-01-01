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Раковина Laufen Palace 1170.2.000.104.1 90см
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Умывальники
    Раковина Laufen Palace 1170.2.000.104.1 90см
    Арт. X1697503317

      Раковина Laufen Palace 1170.2.000.104.1 90см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697503317

      Характеристики

      Производитель
      		Laufen
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Раковина  LAUFEN Palace 1170.2.000.104.1 - вечная классика для будущего. Коллекция Palace стала универсальным решением для всех интерьеров, сохранив при этом свою визитную карточку — раковины, подрезаемые по размеру и идеально подходящие для любых планировок ванных комнат. Palace подойдет как для ванных комнат частных интерьеров, так и для отелей. Серию можно назвать триумфом керамики, которая демонстрирует свои преимущества в различных пространствах.

        Преимущества

        • Тип монтажа: подвесная
        • С 1 отверстием под смеситель
        • С отверстием перелива
        • Цвет: белый