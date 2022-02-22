Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1

Преимущества

Надежность

Прочность

Рама с двумя замками СВ 1/1 — вспомогательный элемент для одноименной серии сцепок, позволяющий подсоединить к мотоблоку сразу два окучника. Благодаря такому приспособлению проведение работ по окучиванию и разделению участка на грядки значительно ускоряется. Модель, которую можно купить в нашем магазине, выполнена из прочного, износостойкого материала. Конструкция отличается простотой и удобством установки. На каждом из замков предусмотрен упорный болт, позволяющий регулировать угол атаки.