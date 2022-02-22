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Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1
5.0
2
Найти аналог
Сцепки
    Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1
    Арт. X190394130
    5.0
    2
    Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1

      Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал
      		металл
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рама с двумя замками СВ 1/1 — вспомогательный элемент для одноименной серии сцепок, позволяющий подсоединить к мотоблоку сразу два окучника. Благодаря такому приспособлению проведение работ по окучиванию и разделению участка на грядки значительно ускоряется. Модель, которую можно купить в нашем магазине, выполнена из прочного, износостойкого материала. Конструкция отличается простотой и удобством установки. На каждом из замков предусмотрен упорный болт, позволяющий регулировать угол атаки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Прочность