Рама для двустороннего окучника Мобил К СВТ-1/1
Арт. X190394130
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
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Материал
|металл
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Цвет
|черный
- Рама с двумя замками СВ 1/1 — вспомогательный элемент для одноименной серии сцепок, позволяющий подсоединить к мотоблоку сразу два окучника. Благодаря такому приспособлению проведение работ по окучиванию и разделению участка на грядки значительно ускоряется. Модель, которую можно купить в нашем магазине, выполнена из прочного, износостойкого материала. Конструкция отличается простотой и удобством установки. На каждом из замков предусмотрен упорный болт, позволяющий регулировать угол атаки.
Преимущества
- Надежность
- Прочность