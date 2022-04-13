Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n
Арт. X1693801123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Тип
|каркас
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Материал
|сталь
- Каркас для акриловой ванны Cersanit Joanna 160 K-RW-JOANNA*160n имеет усовершенствованную конструкцию и позволяет надежно установить ванну на ровную поверхность.
Преимущества
- Специальное покрытие, придающее изделию черный цвет, позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и при этом не бояться коррозии
- Каркас прост в установке и подходит для указанной ванны, имея соответствующие размеры: длину 1500 мм и ширину 850 мм
- Расстояние от пола до нижней поверхности дна ванны можно регулировать