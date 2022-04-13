Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n

Преимущества

Специальное покрытие, придающее изделию черный цвет, позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и при этом не бояться коррозии

Каркас прост в установке и подходит для указанной ванны, имея соответствующие размеры: длину 1500 мм и ширину 850 мм

Расстояние от пола до нижней поверхности дна ванны можно регулировать

Каркас для акриловой ванны Cersanit Joanna 160 K-RW-JOANNA*160n имеет усовершенствованную конструкцию и позволяет надежно установить ванну на ровную поверхность.