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Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n
5.0
2
891 ₽
Каркасы для ванн
    Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n
    Арт. X1693801123
    5.0
    2
    Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n

      Каркас для ванны Cersanit K-RW-Joanna 160n

      891 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1693801123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Cersanit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Польша
      Тип
      		каркас
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      891 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Каркас для акриловой ванны Cersanit Joanna 160 K-RW-JOANNA*160n имеет усовершенствованную конструкцию и позволяет надежно установить ванну на ровную поверхность.

        Преимущества

        • Специальное покрытие, придающее изделию черный цвет, позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и при этом не бояться коррозии
        • Каркас прост в установке и подходит для указанной ванны, имея соответствующие размеры: длину 1500 мм и ширину 850 мм
        • Расстояние от пола до нижней поверхности дна ванны можно регулировать