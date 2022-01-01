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Рама рукоятки Stihl RE108/118/128 4765 790 5600
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рама рукоятки Stihl RE108/118/128 4765 790 5600
    Арт. X38754621059

      Рама рукоятки Stihl RE108/118/128 4765 790 5600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621059

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рама рукоятки Stihl RE108/118/128 4765 790 5600 представляет собой запчасть, применяемая для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Детали производства торговой марки STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам больше не придется бояться за эффективность: Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала