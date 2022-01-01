Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рама рукоятки Stihl RE108/118/128 4765 790 5600 представляет собой запчасть, применяемая для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Детали производства торговой марки STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам больше не придется бояться за эффективность: Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.