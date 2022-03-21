Расходомер для коллектора Comisa, 1/2"

Расходомер коллекторный предназначен для регулировки расхода (скорости потока) теплоносителя в заданном контуре коллекторной группы в системе отопления «теплый пол». При помощи расходомера Вы можете регулировать расход теплоносителя в заданном контуре для достижения проектных значений. Таким образом Вы осуществляете балансировку всех контуров коллекторной группы, выравнивая гидравлическое сопротивление в них. Если систему не сбалансировать, то расход теплоносителя, а соответственно и теплоотдача будет выше в более коротком контуре (контуре с минимальным гидравлическим сопротивлением).