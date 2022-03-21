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Расходомер для коллектора Comisa, 1/2"
5.0
2
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Для прочей техники
    Расходомер для коллектора Comisa, 1/2"
    Арт. X16913883
    5.0
    2
    Расходомер для коллектора Comisa, 1/2"

      Расходомер для коллектора Comisa, 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913883
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Comisa
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Расходомер коллекторный предназначен для регулировки расхода (скорости потока) теплоносителя в заданном контуре коллекторной группы в системе отопления «теплый пол». При помощи расходомера Вы можете регулировать расход теплоносителя в заданном контуре для достижения проектных значений. Таким образом Вы осуществляете балансировку всех контуров коллекторной группы, выравнивая гидравлическое сопротивление в них. Если систему не сбалансировать, то расход теплоносителя, а соответственно и теплоотдача будет выше в более коротком контуре (контуре с минимальным гидравлическим сопротивлением).