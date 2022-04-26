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Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
5.0
3
2 569 ₽
2 910 ₽
Пистолеты для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Арт. X131504245
5.0
3
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
  • Персональная скидка
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889

Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889

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  • -341 ₽
2 569 ₽
2 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131504245
5.0
3

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
пистолет
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -341 ₽
2 569 ₽
2 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Распылитель G 180 Q Karcher 2.642-889 предназначен для работы с бытовыми аппаратами высокого давления Karcher класса K 5 - K 7. Присоединяется к шлангу при помощи системы Quick Connect. Пистолет оснащен предохранителем, защищающим от случайного нажатия курка.

    Преимущества

    • Легкая замена пистолета высокого давления
    • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления
    • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
    • Легкое применение чистящего средства
    • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
    • Пистолет с предохранителем