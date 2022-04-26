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Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889
Арт. X131504245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|1
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- Распылитель G 180 Q Karcher 2.642-889 предназначен для работы с бытовыми аппаратами высокого давления Karcher класса K 5 - K 7. Присоединяется к шлангу при помощи системы Quick Connect. Пистолет оснащен предохранителем, защищающим от случайного нажатия курка.
Преимущества
- Легкая замена пистолета высокого давления
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
- Легкое применение чистящего средства
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
- Пистолет с предохранителем