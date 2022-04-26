Пистолет для мойки высокого давления Karcher G 180 Q 2.642-889

Преимущества

Легкая замена пистолета высокого давления

Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления

Позволяет подключать все аксессуары Керхер

Легкое применение чистящего средства

Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.

Пистолет с предохранителем

Распылитель G 180 Q Karcher 2.642-889 предназначен для работы с бытовыми аппаратами высокого давления Karcher класса K 5 - K 7. Присоединяется к шлангу при помощи системы Quick Connect. Пистолет оснащен предохранителем, защищающим от случайного нажатия курка.