Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)

Распылитель Palisad 65212 является незаменимым помощником в саду и на даче. Он используется для полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя. Переход в один из режимов полива (плоско-вертикальная струю, струю под углом, душ, плоско-горизонтальную струю, конусное распыление, центральное распыление, жесткую струю, туман, сочащийся режим) осуществляется путем поворота сопла наконечника вокруг своей оси. Изготовлен из высококачественного сверхпрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми соединительными элементами поливочной линии "Palisad" и "Palisad Lux".