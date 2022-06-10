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Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
5.0
2
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Распылители
    Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
    Арт. О00000004432
    5.0
    2
    Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
    Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
    Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
      Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
      Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)
      Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)

      Распылитель Palisad 65212 (удлиненный, 9 режимов, 750 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004432
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Распылитель Palisad 65212 является незаменимым помощником в саду и на даче. Он используется для полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя. Переход в один из режимов полива (плоско-вертикальная струю, струю под углом, душ, плоско-горизонтальную струю, конусное распыление, центральное распыление, жесткую струю, туман, сочащийся режим) осуществляется путем поворота сопла наконечника вокруг своей оси. Изготовлен из высококачественного сверхпрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми соединительными элементами поливочной линии "Palisad" и "Palisad Lux".