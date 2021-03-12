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Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
4.0
53
4 190 ₽
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Персональная скидка
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Арт. О00000001535
4.0
53
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
  • Персональная скидка
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510
Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510

Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510

Дарим скидки за
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4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001535
4.0
53

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Емкость аккумулятора, Ач
8
Напряжение аккумулятора, В
12 В
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Распылитель ранцевый Patriot pt 16ac поможет каждому преобразить свой сад, огород, террасу или дворик в зеленый Эдем. С ним можно поливать газоны, клумбы, грядки, деревья, кустарники. Мыть лестницы и беседки, плитку и автомобиль. Удобрять растения разводимыми в воде средствами, обрабатывать культуры от вредителей. Удобная форма ранца, съемная батарея, не зависимая от розетки, а также ручка на крышке делают это устройство максимально удобным для переноски и хранения. В корпусе отверстие достаточно широкое, чтобы не потерять воду при заливе. Кнопка включения большая, а рычаг нажимается без усилий, поэтому пользоваться опрыскивателем Patriot pt 16ac смогут и пенсионеры, и подростки. Большой бак емкостью на шестнадцать литров позволит обрабатывать большие участки зелени или почвы, без лишних движений для повторного наполнения. Длина струи распылителя достигает четырех метров, поэтому пользуясь им не придется наклоняться. А благодаря Интернет-магазину Бигам, распылитель аккумуляторный Patriot pt 16ac купить можно всего в один клик мыши.

    Преимущества:

    • Вместительный бак для воды;
    • Не требует обслуживания;
    • Беспроводной;
    • Простой в использовании;
    • Универсальный;
    • Работает на расстоянии;
    • Портативный.

    Комплектация:

    • Распылитель;
    • Зарядное устройство;
    • Насадки сменные;
    • Талон гарантийный;
    • Инструкция по эксплуатации.