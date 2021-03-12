Распылитель ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC 755302510

Распылитель ранцевый Patriot pt 16ac поможет каждому преобразить свой сад, огород, террасу или дворик в зеленый Эдем. С ним можно поливать газоны, клумбы, грядки, деревья, кустарники. Мыть лестницы и беседки, плитку и автомобиль. Удобрять растения разводимыми в воде средствами, обрабатывать культуры от вредителей. Удобная форма ранца, съемная батарея, не зависимая от розетки, а также ручка на крышке делают это устройство максимально удобным для переноски и хранения. В корпусе отверстие достаточно широкое, чтобы не потерять воду при заливе. Кнопка включения большая, а рычаг нажимается без усилий, поэтому пользоваться опрыскивателем Patriot pt 16ac смогут и пенсионеры, и подростки. Большой бак емкостью на шестнадцать литров позволит обрабатывать большие участки зелени или почвы, без лишних движений для повторного наполнения. Длина струи распылителя достигает четырех метров, поэтому пользуясь им не придется наклоняться. А благодаря Интернет-магазину Бигам, распылитель аккумуляторный Patriot pt 16ac купить можно всего в один клик мыши.

Преимущества:

Вместительный бак для воды;

Не требует обслуживания;

Беспроводной;

Простой в использовании;

Универсальный;

Работает на расстоянии;

Портативный.

Комплектация: