Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921

Преимущества

Удобный и практичный

Оснащается наплечным ремнем

Оснащается конусообразной форсункой

Чрезвычайно удобный ручной опрыскиватель для использования на балконе и в саду. Наплечный ремень для комфортной переноски. Полая конусная форсунка в серийном оснащении.