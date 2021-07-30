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Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921
4.0
1
3 490 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921
    Арт. X1903182957
    4.0
    1
    Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921

      Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1903182957
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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