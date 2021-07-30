Распылитель ручной Stihl SG 21 42550194921
Арт. X1903182957
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Чрезвычайно удобный ручной опрыскиватель для использования на балконе и в саду. Наплечный ремень для комфортной переноски. Полая конусная форсунка в серийном оснащении.
Преимущества
- Удобный и практичный
- Оснащается наплечным ремнем
- Оснащается конусообразной форсункой