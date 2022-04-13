Преимущества

Многофункциональная рукоятка

Пусковое устройство ElastoStart

Антивибрационная система STIHL

Катализатор для уменьшения вредных выхлопов

Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603 имеет высокий комфорт ношения за счёт компактной конструкции и расположения центра тяжести близко к телу. Опрыскиватель возможно использовать в качестве воздуходувного устройства. Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603 идеально подходит для ухода за культурами высотой до 2,5 м. Простой и быстрый запуск модели SR 200 D благодаря автоматическому пусковому положению выключателя, единовременное управление дроссельной заслонкой и клапаном. В серийную комплектацию входят решётки для формирования конусообразной струи, для отклонения струи и для разделения струи. Возможно использования для уборочных работ как воздуходувное устройство.