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Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603
5.0
2
53 990 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603
    Арт. X1903182955
    5.0
    2
    Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603

      Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603

      53 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1903182955
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      53 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603 имеет высокий комфорт ношения за счёт компактной конструкции и расположения центра тяжести близко к телу. Опрыскиватель возможно использовать в качестве воздуходувного устройства. Опрыскиватель Stihl SR 200 42410112603 идеально подходит для ухода за культурами высотой до 2,5 м. Простой и быстрый запуск модели SR 200 D  благодаря автоматическому пусковому положению выключателя, единовременное управление дроссельной заслонкой и клапаном. В серийную комплектацию входят решётки для формирования конусообразной струи, для отклонения струи и для разделения струи. Возможно использования для уборочных работ как воздуходувное устройство.

        Преимущества

        • Многофункциональная рукоятка
        • Пусковое устройство ElastoStart 
        • Антивибрационная система STIHL
        • Катализатор для уменьшения вредных выхлопов