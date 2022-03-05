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Расширительный бак Джилекс 10F 7710
5.0
2
2 590 ₽
Расширительные баки для систем отопления
    Расширительный бак Джилекс 10F 7710
    Арт. X16945164
    5.0
    2
    Расширительный бак Джилекс 10F 7710
    Расширительный бак Джилекс 10F 7710
    Расширительный бак Джилекс 10F 7710
    Расширительный бак Джилекс 10F 7710
      Расширительный бак Джилекс 10F 7710
      Расширительный бак Джилекс 10F 7710
      Расширительный бак Джилекс 10F 7710
      Расширительный бак Джилекс 10F 7710

      Расширительный бак Джилекс 10F 7710

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16945164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Расширительный бак Джилекс 10F (10 л) 7710 используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддержания давления в закрытых системах отопления. Бак изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой краской. Внутри расположена резиновая мембрана.

        Преимущества

        • Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +110°С
        • Корпус изготовлен из высококачественной стали - 1 мм, покрытой порошковой краской - 120 мкр, устойчивой к истиранию и ультрафиолетовому излучению
        • Эластичная мембрана изготовлена из EPDM (этилен- пропилен-диен-мономер)
        • Мембраны имеют ступенчатую расширяющуюся форму, которая полностью предотвращает их контакт с корпусом бака
        • Бак исключает контакт теплоносителя с воздухом
        • Снабжен воздушным клапаном (ниппелем) с пластиковым колпачком, для контроля и изменения давления