Расширительный бак Джилекс 10F 7710

Преимущества

Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +110°С

Корпус изготовлен из высококачественной стали - 1 мм, покрытой порошковой краской - 120 мкр, устойчивой к истиранию и ультрафиолетовому излучению

Эластичная мембрана изготовлена из EPDM (этилен- пропилен-диен-мономер)

Мембраны имеют ступенчатую расширяющуюся форму, которая полностью предотвращает их контакт с корпусом бака

Бак исключает контакт теплоносителя с воздухом

Снабжен воздушным клапаном (ниппелем) с пластиковым колпачком, для контроля и изменения давления

Расширительный бак Джилекс 10F (10 л) 7710 используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддержания давления в закрытых системах отопления. Бак изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой краской. Внутри расположена резиновая мембрана.