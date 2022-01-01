Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест
Арт. X11931237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|раструб
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Материал
|пластик
- Раструб Ярпожинвест для ОУ-1, 2, 3 предназначен для подачи и распыления огнетушащего вещества (углекислоты).
Преимущества
- Пpeднaзнaчeн для OУ-1, OУ-2, OУ-З
- Обеспечивает надёжную работу углекислотного огнетушителя при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С
- Изготавливается из термостойкой пластмассы
- Масса 0,5 кг