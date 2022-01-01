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Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест
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Комплектующие для огнетушителей
    Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест
    Арт. X11931237
    Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест

      Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11931237

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		раструб
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Раструб Ярпожинвест для ОУ-1, 2, 3 предназначен для подачи и распыления огнетушащего вещества (углекислоты).

        Преимущества

        • Пpeднaзнaчeн для OУ-1, OУ-2, OУ-З
        • Обеспечивает надёжную работу углекислотного огнетушителя при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С
        • Изготавливается из термостойкой пластмассы
        • Масса 0,5 кг