Раструб к ОУ-1,2,3, Ярпожинвест

Преимущества

Пpeднaзнaчeн для OУ-1, OУ-2, OУ-З

Обеспечивает надёжную работу углекислотного огнетушителя при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С

Изготавливается из термостойкой пластмассы

Масса 0,5 кг

Раструб Ярпожинвест для ОУ-1, 2, 3 предназначен для подачи и распыления огнетушащего вещества (углекислоты).