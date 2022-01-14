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Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)
5.0
1
Найти аналог
Растяжки гидравлические
    Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)
    Арт. Х131394
    5.0
    1
    Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)

      Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х131394
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Привод
      		ручной гидравлический
      Объем рабочей жидкости, л
      		0.28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлическая растяжка MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 универсальный набор для проведения рихтовки автомобильного кузова и различных металлоконструкций. Используется в автосервисах и мастерских для быстрого мелкого ремонта автомобилей. Набор поставляется в пластиковом кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Находит широкую область применения
        • MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 из прочного материала
        • Набор поставляется в пластиковом кейсе
        • Безопасен в использовании
        • Имеет высокое качество сборки
        • Позволяет дополнять набор новыми деталями