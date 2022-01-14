Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)
Арт. Х131394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Привод
|ручной гидравлический
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Объем рабочей жидкости, л
|0.28
- Гидравлическая растяжка MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 универсальный набор для проведения рихтовки автомобильного кузова и различных металлоконструкций. Используется в автосервисах и мастерских для быстрого мелкого ремонта автомобилей. Набор поставляется в пластиковом кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку.
Преимущества
- Находит широкую область применения
- MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 из прочного материала
- Набор поставляется в пластиковом кейсе
- Безопасен в использовании
- Имеет высокое качество сборки
- Позволяет дополнять набор новыми деталями