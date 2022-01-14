Гидравлическая растяжка Matrix 513345 (4 т., в пластиковом кейсе)

Преимущества

Находит широкую область применения

MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 из прочного материала

Набор поставляется в пластиковом кейсе

Безопасен в использовании

Имеет высокое качество сборки

Позволяет дополнять набор новыми деталями

Гидравлическая растяжка MATRIX 4 т, набор из 12 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе 513345 универсальный набор для проведения рихтовки автомобильного кузова и различных металлоконструкций. Используется в автосервисах и мастерских для быстрого мелкого ремонта автомобилей. Набор поставляется в пластиковом кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку.