Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)

Гидравлическая растяжка для кузовных работ Stels это набор из 16 предметов, который пригодится при обнаружении небольших повреждений на легковом автомобиле или иных крупных металлических изделиях: царапин, вмятин и ложбинок. Этот компактный и универсальный инструмент способен развивать усилие до десяти тысяч килограмм на выбранном участке, постепенно выпрямляя неровную поверхность. Стальной гидравлический цилиндр 51355 Stels имеет 7 сменных насадок, как металлических, так и резиновых, которые позволяют совершить упор нужной величины и силы. При дополнительном подключении гидравлической растяжки 10 тонн к насосу, ее мощность и диапазон применений значительно увеличиваются. С помощью растяжки гидравлической 10т исправить несовершенства металла будет очень просто. Инструмент отличается надежностью фиксации на стальных поверхностях даже с покрытием, плотностью материала и эффективностью работы. Наличие удлинителей позволяет работать в недоступных для обычного инструментария местах, а сменные опоры используются в соответствии с площадью, объемом и глубиной повреждения. Растяжку гидравлическую купить можно с доставкой в пункт самовывоза или на дом в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества гидравлической растяжки Stels:

В набор входит все необходимое;

Инструмент прочен и надежен;

Исправляет как большие, так и маленькие несовершенства;

Растяжка удобна в хранении и транспортировке;

Пригодится не только для автомобиля.

Комплектация: