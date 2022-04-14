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Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
5.0
2
23 050 ₽
Растяжки гидравлические
  • Персональная скидка
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Арт. Х13132726
5.0
2
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
  • Персональная скидка
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)

Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)

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23 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. Х13132726
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stels
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Усилие, т
10
Ход штока, мм
150
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
23 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Гидравлическая растяжка для кузовных работ Stels это набор из 16 предметов, который пригодится при обнаружении небольших повреждений на легковом автомобиле или иных крупных металлических изделиях: царапин, вмятин и ложбинок. Этот компактный и универсальный инструмент способен развивать усилие до десяти тысяч килограмм на выбранном участке, постепенно выпрямляя неровную поверхность. Стальной гидравлический цилиндр 51355 Stels имеет 7 сменных насадок, как металлических, так и резиновых, которые позволяют совершить упор нужной величины и силы. При дополнительном подключении гидравлической растяжки 10 тонн к насосу, ее мощность и диапазон применений значительно увеличиваются. С помощью растяжки гидравлической 10т исправить несовершенства металла будет очень просто. Инструмент отличается надежностью фиксации на стальных поверхностях даже с покрытием, плотностью материала и эффективностью работы. Наличие удлинителей позволяет работать в недоступных для обычного инструментария местах, а сменные опоры используются в соответствии с площадью, объемом и глубиной повреждения. Растяжку гидравлическую купить можно с доставкой в пункт самовывоза или на дом в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества гидравлической растяжки Stels:

    • В набор входит все необходимое;
    • Инструмент прочен и надежен;
    • Исправляет как большие, так и маленькие несовершенства;
    • Растяжка удобна в хранении и транспортировке;
    • Пригодится не только для автомобиля.

    Комплектация:

    • Гидроцилиндр;
    • Удлинительные штанги (4 шт.);
    • Гидравлический насос;
    • Расширитель;
    • Шланг;
    • Комплект сменных головок и опор (7 шт.);
    • Кейс для хранения.