- Персональная скидка
Гидравлическая растяжка Stels 51355 (10 т, 16 предметов, кейс)
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Усилие, т
|10
|
Ход штока, мм
|150
С этим товаром смотрят
- -3 971 ₽
- Персональная скидка
Гидравлическая растяжка для кузовных работ Stels это набор из 16 предметов, который пригодится при обнаружении небольших повреждений на легковом автомобиле или иных крупных металлических изделиях: царапин, вмятин и ложбинок. Этот компактный и универсальный инструмент способен развивать усилие до десяти тысяч килограмм на выбранном участке, постепенно выпрямляя неровную поверхность. Стальной гидравлический цилиндр 51355 Stels имеет 7 сменных насадок, как металлических, так и резиновых, которые позволяют совершить упор нужной величины и силы. При дополнительном подключении гидравлической растяжки 10 тонн к насосу, ее мощность и диапазон применений значительно увеличиваются. С помощью растяжки гидравлической 10т исправить несовершенства металла будет очень просто. Инструмент отличается надежностью фиксации на стальных поверхностях даже с покрытием, плотностью материала и эффективностью работы. Наличие удлинителей позволяет работать в недоступных для обычного инструментария местах, а сменные опоры используются в соответствии с площадью, объемом и глубиной повреждения. Растяжку гидравлическую купить можно с доставкой в пункт самовывоза или на дом в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества гидравлической растяжки Stels:
- В набор входит все необходимое;
- Инструмент прочен и надежен;
- Исправляет как большие, так и маленькие несовершенства;
- Растяжка удобна в хранении и транспортировке;
- Пригодится не только для автомобиля.
Комплектация:
- Гидроцилиндр;
- Удлинительные штанги (4 шт.);
- Гидравлический насос;
- Расширитель;
- Шланг;
- Комплект сменных головок и опор (7 шт.);
- Кейс для хранения.