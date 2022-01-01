Краска-аэрозоль акрил. белая глянц. Rayday 12 PU-0001 134988, 520 мл

Преимущества

Быстро сохнет

Устойчива к атмосферным воздействиям, не выцветает и не трескается

Хорошо укрывает, обладает выраженными декоративными свойствами

Не содержит толуола и соединений свинца

Применение

Наносить при температуре не ниже +10°С, при отсутствии ветра и осадков

Распылять с расстояния 25-30 см, баллон держать вертикально

Во избежание подтеков рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя с межслойной сушкой 10-15 мин

Расход краски зависит от типа поверхности, цвета эмали и количества нанесенных слоев

Время высыхания при комнатной температуре составляет 2 часа

Температура транспортировки и хранения от -35° до +49°С

Срок годности при соблюдении условий хранения в заводской упаковке – 5 лет от даты производства, указанной на баллоне

Для любых оснований: древесина, металл, пластик, стекло, картон, керамика, минеральные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Легко окрасить труднодоступные места и сложный рельеф