Краска-аэрозоль акрил. белая матов. Rayday 12 PU-0002-M 134989, 520 мл
Арт. О00000001442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мин. температура эксплуатации, °С
|5
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Назначение
|внутри и вне помещения
- Для любых оснований: древесина, металл, пластик, стекло, картон, керамика, минеральные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Легко окрасить труднодоступные места и сложный рельеф.
Преимущества:
- Быстро сохнет.
- Устойчива к атмосферным воздействиям, не выцветает и не трескается
- Хорошо укрывает, обладает выраженными декоративными свойствами
- Не содержит толуола и соединений свинца
Применение:
- Наносить при температуре не ниже +10°С, при отсутствии ветра и осадков
- Распылять с расстояния 25-30 см, баллон держать вертикально
- Во избежание подтеков рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя с межслойной сушкой 10-15 мин
- Расход краски зависит от типа поверхности, цвета эмали и количества нанесенных слоев
- Время высыхания при комнатной температуре составляет 2 часа
- Температура транспортировки и хранения от -35° до +49°С
- Срок годности при соблюдении условий хранения в заводской упаковке – 5 лет от даты производства, указанной на баллоне