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Краска-аэрозоль акрил. черная матов. Rayday 12 PU-0003-M 134993, 520 мл
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Акриловые краски в баллончиках
    Краска-аэрозоль акрил. черная матов. Rayday 12 PU-0003-M 134993, 520 мл
    Арт. О00000001438
    Краска-аэрозоль акрил. черная матов. Rayday 12 PU-0003-M 134993, 520 мл

      Краска-аэрозоль акрил. черная матов. Rayday 12 PU-0003-M 134993, 520 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000001438

      Характеристики

      Производитель
      		Rayday
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. температура эксплуатации, °С
      		5
      Назначение
      		внутри и вне помещения
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Для любых оснований: древесина, металл, пластик, стекло, картон, керамика, минеральные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Легко окрасить труднодоступные места и сложный рельеф

        Преимущества

        • Быстро сохнет.
        • Устойчива к атмосферным воздействиям, не выцветает и не трескается
        • Хорошо укрывает, обладает выраженными декоративными свойствами
        • Не содержит толуола и соединений свинца

        Применение

        • Наносить при температуре не ниже +10°С, при отсутствии ветра и осадков
        • Распылять с расстояния 25-30 см, баллон держать вертикально
        • Во избежание подтеков рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя с межслойной сушкой 10-15 мин
        • Расход краски зависит от типа поверхности, цвета эмали и количества нанесенных слоев
        • Время высыхания при комнатной температуре составляет 2 часа
        • Температура транспортировки и хранения от -35° до +49°С
        • Срок годности при соблюдении условий хранения в заводской упаковке – 5 лет от даты производства, указанной на баллоне