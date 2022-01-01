Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1028
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- FUBAG Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм, блистер 1 шт.
- Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга.
- Диаметр шланга 10 мм.
- Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка.
- Обжимное кольцо 10x15 в комплекте.
- Поставляется в блистере.