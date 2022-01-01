Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт
Найти аналог
Рапид мама - елочка
    Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт
    Арт. fubag_1028
    Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт

      Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм_блистер 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1028

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FUBAG Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм, блистер 1 шт.
        • Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга.
        • Диаметр шланга 10 мм.
        • Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка.
        • Обжимное кольцо 10x15 в комплекте.
        • Поставляется в блистере.