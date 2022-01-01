Развертка маш.с ц/х d-4

Преимущества

Надежность

Долговечность

Развертка машинная – это металлорежущий инструмент, который применяется для окончательной обработки отверстий в деталях из конструкционных сталей и чугунов после их предварительного зенкерования, сверления и растачивания. Главной целью развертывания, как процесса, является достижение повышенной точности и чистоты в работе при обрабатывании поверхностей деталей. В процессе работы развертка, помимо основного вращательного движения вокруг своей оси, выполняет так называемое движение подачи, т.е. одновременно передвигается по оси отверстий.