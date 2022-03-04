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Развертка машинная с ц/х d-6
5.0
2
Найти аналог
Развертки
    Развертка машинная с ц/х d-6
    Арт. 90131270
    5.0
    2
    Развертка машинная с ц/х d-6

      Развертка машинная с ц/х d-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131270
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Тип резьбонарезного инструмента
      		развертка
      Материал
      		сталь
      Диаметр, мм
      		6
      Тип
      		машинные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Развертка машинная – это металлорежущий инструмент, который применяется для окончательной обработки отверстий в деталях из конструкционных сталей и чугунов после их предварительного зенкерования, сверления и растачивания. Главной целью развертывания, как процесса, является достижение повышенной точности и чистоты в работе при обрабатывании поверхностей деталей. В процессе работы развертка, помимо основного вращательного движения вокруг своей оси, выполняет так называемое движение подачи, т.е. одновременно передвигается по оси отверстий.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость