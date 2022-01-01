Развертка ручн.цилиндр.d-6

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Ручная цилиндрическая развертка d6.0 мм изготовлена из стали повышенной твердости, что позволяет работать практически с любыми сплавами и металлами. Изделие используется для обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Изделие не увеличивает диаметр отверстия и не меняет его форму. Режущие грани заточены и максимально эффективно обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия