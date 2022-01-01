Развертка ручн.цилиндр.d-6
Арт. 90131272
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Тип резьбонарезного инструмента
|развертка
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Материал
|инструментальная сталь
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Диаметр, мм
|6
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Тип
|ручные
- Ручная цилиндрическая развертка d6.0 мм изготовлена из стали повышенной твердости, что позволяет работать практически с любыми сплавами и металлами. Изделие используется для обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Изделие не увеличивает диаметр отверстия и не меняет его форму. Режущие грани заточены и максимально эффективно обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость