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Развертка ручн.цилиндр.d-6
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Развертки
    Развертка ручн.цилиндр.d-6
    Арт. 90131272
    Развертка ручн.цилиндр.d-6

      Развертка ручн.цилиндр.d-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131272

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Тип резьбонарезного инструмента
      		развертка
      Материал
      		инструментальная сталь
      Диаметр, мм
      		6
      Тип
      		ручные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручная цилиндрическая развертка d6.0 мм изготовлена из стали повышенной твердости, что позволяет работать практически с любыми сплавами и металлами. Изделие используется для обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Изделие не увеличивает диаметр отверстия и не меняет его форму. Режущие грани заточены и максимально эффективно обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость