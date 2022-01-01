Регулятор пропановый Redius БПО-5-3

Преимущества

Небольшие размеры и низкий вес редуктора пропанового REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку

Величина рабочего давления поддерживается на установленном уровне в автоматическом режиме

Высокопрочный корпус

Количество ступеней сжатия - 1

Простота использования

Повышенная износостойкость

Долгий срок службы

Редуктор пропановый REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 обладает малогабаритным корпусом, выполненным из пластика. Конструкция данной модели изготовлена по осевой схеме, что дало возможность сохранить все рабочие параметры, сравнимые с большими профессиональными газовыми регуляторами. Устанавливается на баллон с пропаном под высоким давлением, подсоединяется к сварочным аппаратам, газовым горелкам или резакам. Устройство оснащено одним манометром - для эффективного контроля за входным и выходным напором газа в режиме реального времени