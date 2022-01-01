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Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
1 221 ₽
1 330 ₽
Пропановые редукторы
    Редуктор пропановый Redius БПО-5-3
    Арт. X130311171
    Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
    Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
    Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
      Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
      Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
      Регулятор пропановый Redius БПО-5-3

      Редуктор пропановый Redius БПО-5-3

      • -109 ₽
      1 221 ₽
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130311171

      Характеристики

      Производитель
      		Redius
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		132x155x50
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -109 ₽
      1 221 ₽
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор пропановый REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 обладает малогабаритным корпусом, выполненным из пластика. Конструкция данной модели изготовлена по осевой схеме, что дало возможность сохранить все рабочие параметры, сравнимые с большими профессиональными газовыми регуляторами. Устанавливается на баллон с пропаном под высоким давлением, подсоединяется к сварочным аппаратам, газовым горелкам или резакам. Устройство оснащено одним манометром - для эффективного контроля за входным и выходным напором газа в режиме реального времени

        Преимущества

        • Небольшие размеры и низкий вес редуктора пропанового REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку
        • Величина рабочего давления поддерживается на установленном уровне в автоматическом режиме
        • Высокопрочный корпус
        • Количество ступеней сжатия - 1
        • Простота использования
        • Повышенная износостойкость
        • Долгий срок службы