Регулятор пропановый Redius БПО-5-3

Редуктор пропановый Redius БПО-5-3
Арт. X130311171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|132x155x50
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор пропановый REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 обладает малогабаритным корпусом, выполненным из пластика. Конструкция данной модели изготовлена по осевой схеме, что дало возможность сохранить все рабочие параметры, сравнимые с большими профессиональными газовыми регуляторами. Устанавливается на баллон с пропаном под высоким давлением, подсоединяется к сварочным аппаратам, газовым горелкам или резакам. Устройство оснащено одним манометром - для эффективного контроля за входным и выходным напором газа в режиме реального времени
Преимущества
- Небольшие размеры и низкий вес редуктора пропанового REDIUS БПО-5-3 СВ000009002 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку
- Величина рабочего давления поддерживается на установленном уровне в автоматическом режиме
- Высокопрочный корпус
- Количество ступеней сжатия - 1
- Простота использования
- Повышенная износостойкость
- Долгий срок службы