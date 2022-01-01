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Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
1 648 ₽
1 800 ₽
Углекислые редукторы
    Редуктор углекислотный Redius УР-6-6
    Арт. Ю00000029927
    Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
    Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
    Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
    Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
      Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
      Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
      Регулятор углекислотный Redius УР-6-6
      Регулятор углекислотный Redius УР-6-6

      Редуктор углекислотный Redius УР-6-6

      • -152 ₽
      1 648 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029927

      Характеристики

      Производитель
      		Redius
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		129x155x120
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -152 ₽
      1 648 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулятор углекислотный REDIUS УР-6-6 СВ000009009 обладает корпусом повышенной прочности, выполненным из пластика, что является гарантией его продолжительного срока службы. Устройство просто в установке и в эксплуатации, поэтому с его применением справиться даже неопытный пользователь. Имеет одну ступень сжатия - это позволяет эффективно понизить напор углекислого газа на выходе до требуемого рабочего уровня - 0.6 МПа

        Преимущества

        • Небольшие размеры и низкий вес регулятора углекислотного REDIUS УР-6-6 СВ000009009 значительно облегчают его хранение и транспортировку
        • Автоматическое поддержание постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе проведения работ
        • Имеет манометр высокого давления и манометр низкого давления, показывающий расход
        • Регулирование напора газа осуществляется оператором вручную, посредством удобной Т-образной рукоятки
        • Максимальное давление - 10 МПа
        • Наибольший расход газа - 17.5 л/мин
        • Высокая прочность
        • Повышенная износостойкость
        • Безопасное использование