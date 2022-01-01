Редуктор углекислотный Redius УР-6-6
Арт. Ю00000029927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|129x155x120
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Класс товара
|профессиональный
- Регулятор углекислотный REDIUS УР-6-6 СВ000009009 обладает корпусом повышенной прочности, выполненным из пластика, что является гарантией его продолжительного срока службы. Устройство просто в установке и в эксплуатации, поэтому с его применением справиться даже неопытный пользователь. Имеет одну ступень сжатия - это позволяет эффективно понизить напор углекислого газа на выходе до требуемого рабочего уровня - 0.6 МПа
Преимущества
- Небольшие размеры и низкий вес регулятора углекислотного REDIUS УР-6-6 СВ000009009 значительно облегчают его хранение и транспортировку
- Автоматическое поддержание постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе проведения работ
- Имеет манометр высокого давления и манометр низкого давления, показывающий расход
- Регулирование напора газа осуществляется оператором вручную, посредством удобной Т-образной рукоятки
- Максимальное давление - 10 МПа
- Наибольший расход газа - 17.5 л/мин
- Высокая прочность
- Повышенная износостойкость
- Безопасное использование