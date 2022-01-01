Преимущества

Небольшие размеры и низкий вес регулятора углекислотного REDIUS УР-6-6 СВ000009009 значительно облегчают его хранение и транспортировку

Автоматическое поддержание постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе проведения работ

Имеет манометр высокого давления и манометр низкого давления, показывающий расход

Регулирование напора газа осуществляется оператором вручную, посредством удобной Т-образной рукоятки

Максимальное давление - 10 МПа

Наибольший расход газа - 17.5 л/мин

Высокая прочность

Повышенная износостойкость

Безопасное использование

Регулятор углекислотный REDIUS УР-6-6 СВ000009009 обладает корпусом повышенной прочности, выполненным из пластика, что является гарантией его продолжительного срока службы. Устройство просто в установке и в эксплуатации, поэтому с его применением справиться даже неопытный пользователь. Имеет одну ступень сжатия - это позволяет эффективно понизить напор углекислого газа на выходе до требуемого рабочего уровня - 0.6 МПа