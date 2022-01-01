Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Редуктор БАМЗ А-90-2
Найти аналог
Азотные редукторы
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Арт. 713205
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Редуктор БАМЗ А-90-2
    Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2
      Редуктор БАМЗ А-90-2

      Редуктор БАМЗ А-90-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 713205

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х140х155
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Регулятор А-90-2 БАМЗ СВ000000797 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода. Оснастка комплектуется одним манометром и указателем расхода газа. Может использоваться при температуре от -20ºС до +40ºС

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность