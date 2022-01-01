Редуктор БАМЗ А-90-2

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Регулятор А-90-2 БАМЗ СВ000000797 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода. Оснастка комплектуется одним манометром и указателем расхода газа. Может использоваться при температуре от -20ºС до +40ºС