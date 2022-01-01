Редуктор БАМЗ А-90-2
Арт. 713205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170х140х155
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Класс товара
|профессиональный
- Регулятор А-90-2 БАМЗ СВ000000797 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода. Оснастка комплектуется одним манометром и указателем расхода газа. Может использоваться при температуре от -20ºС до +40ºС
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность