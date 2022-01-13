Редуктор азотный БАМЗ А-30-2

Редуктор азотный А-30 БАМЗ предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.Технические харктеристики:Давление газа на входе,МПа(кгс/см кв) Наибольшее -20(200).Наименьшее при наибольшем расходе -2,5(25).Наибольшая пропускная способность При наибольшем давлении,м куб/ч (л/мин) -1,8 (30).Пропускная способность,м куб/ч (л/мин) -0,03-0,24 (0,5-4,0).Диаметры расходных шайб,мм:№1,№2 -0,15 ; 0,40.Габаритные размеры, мм -190х165х160.Масса,кг -1,8.