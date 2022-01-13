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Редуктор азотный БАМЗ А-30-2
5.0
1
Найти аналог
Азотные редукторы
    Редуктор азотный БАМЗ А-30-2
    Арт. 71329
    5.0
    1
    Редуктор азотный БАМЗ А-30-2

      Редуктор азотный БАМЗ А-30-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71329
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		140х110х130
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор азотный А-30 БАМЗ предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.Технические харктеристики:Давление газа на входе,МПа(кгс/см кв) Наибольшее -20(200).Наименьшее при наибольшем расходе -2,5(25).Наибольшая пропускная способность При наибольшем давлении,м куб/ч (л/мин) -1,8 (30).Пропускная способность,м куб/ч (л/мин) -0,03-0,24 (0,5-4,0).Диаметры расходных шайб,мм:№1,№2 -0,15 ; 0,40.Габаритные размеры, мм -190х165х160.Масса,кг -1,8.