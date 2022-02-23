Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2

Редуктор аргоновый БАМЗ АР-40-2
Арт. 71351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190х165х160
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый АР-40-2 МГ БАМЗ 1270008 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона
Преимущества
- Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа