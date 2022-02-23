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Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
4.5
2
4 900 ₽
Аргоновые редукторы
    Редуктор аргоновый БАМЗ АР-40-2
    Арт. 71351
    4.5
    2
    Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
    Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
    Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
    Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
      Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
      Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
      Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2
      Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2

      Редуктор аргоновый БАМЗ АР-40-2

      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71351
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190х165х160
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор газовый АР-40-2 МГ БАМЗ 1270008 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона

        Преимущества

        • Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа