Регулятор аргоновый БАМЗ АР-40-2

Преимущества

Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа

Редуктор газовый АР-40-2 МГ БАМЗ 1270008 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона