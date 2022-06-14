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Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
5.0
3
3 220 ₽
Кислородные редукторы
    Кислородный редуктор БАМЗ БКО-50 МГ
    Арт. 71386
    5.0
    3
    Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
    Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
    Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
      Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
      Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ
      Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ

      Кислородный редуктор БАМЗ БКО-50 МГ

      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71386
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210х140 х140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор газовый (кислород) БАМЗ БКО-50 МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.

        Преимущества

        • Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке