Кислородный регулятор БАМЗ БКО-50 МГ

Преимущества

Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

Редуктор газовый (кислород) БАМЗ БКО-50 МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.