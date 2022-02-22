Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ

Преимущества

Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

Редуктор газовый БАМЗ БПО-5-МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.