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Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
5.0
2
2 820 ₽
Пропановые редукторы
    Редуктор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
    Арт. 71322
    5.0
    2
    Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
    Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
    Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
      Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
      Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ
      Регулятор пропановый БАМЗ БПО-5МГ

      Редуктор пропановый БАМЗ БПО-5МГ

      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х150х140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор газовый БАМЗ БПО-5-МГ  предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.

        Преимущества

        • Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке