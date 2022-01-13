Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ

Преимущества

Износостойкость

Эффективность

Практичность

Гарантия 12 месяцев

Редуктор кислородный БАМЗ это универсальное приспособление, предназначение которого состоит в своевременном понижении газового давления в баллоне. Другой его функцией является поддержание постоянного заданного пользователем показателя напора газа. Купить редуктор БАМЗ стоит из-за его надежности, обусловленной прочным сплавом в составе, качественной сборкой и гарантией качества российского производителя