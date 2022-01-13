Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ

Редуктор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
Арт. X13031183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160х125х120
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор кислородный БАМЗ это универсальное приспособление, предназначение которого состоит в своевременном понижении газового давления в баллоне. Другой его функцией является поддержание постоянного заданного пользователем показателя напора газа. Купить редуктор БАМЗ стоит из-за его надежности, обусловленной прочным сплавом в составе, качественной сборкой и гарантией качества российского производителя
Преимущества
- Износостойкость
- Эффективность
- Практичность
- Гарантия 12 месяцев