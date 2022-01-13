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Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
5.0
1
3 250 ₽
Углекислые редукторы
    Редуктор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
    Арт. X13031183
    5.0
    1
    Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
    Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
    Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
    Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ

      Редуктор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ

      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13031183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160х125х120
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор кислородный БАМЗ это универсальное приспособление, предназначение которого состоит в своевременном понижении газового давления в баллоне. Другой его функцией является поддержание постоянного заданного пользователем показателя напора газа. Купить редуктор БАМЗ стоит из-за его надежности, обусловленной прочным сплавом в составе, качественной сборкой и гарантией качества российского производителя

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Эффективность
        • Практичность
        • Гарантия 12 месяцев