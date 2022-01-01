Редуктор БАМЗ СМО-35-2 сетевой метановый
Арт. X13031187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140х140х150
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БАМЗ СМО-35-2 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из газораспределительного трубопровода во время сварочных работ. Манометр позволяет контролировать уровень давления в рабочей камере. Подсоединяется к газораспределительному трубопроводу и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность