Редуктор БАМЗ СМО-35-2 сетевой метановый

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Редуктор газовый БАМЗ СМО-35-2 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из газораспределительного трубопровода во время сварочных работ. Манометр позволяет контролировать уровень давления в рабочей камере. Подсоединяется к газораспределительному трубопроводу и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке