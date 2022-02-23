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Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
5.0
2
6 530 ₽
Углекислые редукторы
    Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
    Арт. 71315
    5.0
    2
    Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
    Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
    Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
      Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
      Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
      Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя

      Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя

      6 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160х125х120
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      6 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор газовый БУО-5 МИНИ БАМЗ 8001153 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.

        Преимущества

        • Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления;
        • Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке;
        • Отличается от стандартного БУО-5-4 более меньшими габаритными размерами, весом и максимальным рабочим давлением.