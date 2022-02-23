Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя
Арт. 71315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160х125х120
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БУО-5 МИНИ БАМЗ 8001153 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.
Преимущества
- Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления;
- Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке;
- Отличается от стандартного БУО-5-4 более меньшими габаритными размерами, весом и максимальным рабочим давлением.