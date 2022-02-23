Регулятор углекислотный БАМЗ У-30-2 без подогревателя

Преимущества

Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления;

Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке;

Отличается от стандартного БУО-5-4 более меньшими габаритными размерами, весом и максимальным рабочим давлением.

Редуктор газовый БУО-5 МИНИ БАМЗ 8001153 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.