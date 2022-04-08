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Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
5.0
2
4 210 ₽
Углекислые редукторы
    Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
    Арт. X13031185
    5.0
    2
    Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
    Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
      Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
      Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ

      Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ

      4 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13031185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170x150x140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      4 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода

        Преимущества

        • Регуляторы имеют сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р (Госстандарта РФ)- РОСС RU
        • АЯ04 и разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
        • Регуляторы комплектуются указателем расхода газа