Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ

Преимущества

Регуляторы имеют сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р (Госстандарта РФ)- РОСС RU

АЯ04 и разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Регуляторы комплектуются указателем расхода газа

Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода