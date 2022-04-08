Углекислотный регулятор БАМЗ У30-2МГ
Арт. X13031185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170x150x140
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Класс товара
|профессиональный
- Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода
Преимущества
- Регуляторы имеют сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р (Госстандарта РФ)- РОСС RU
- АЯ04 и разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
- Регуляторы комплектуются указателем расхода газа