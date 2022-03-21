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Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
5.0
2
Найти аналог
Кислородные редукторы
    Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
    Арт. 71367
    5.0
    2
    Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
    Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
    Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
    Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
      Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
      Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
      Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
      Воздушный редуктор БАМЗ РК-70

      Воздушный редуктор БАМЗ РК-70

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71367
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор газовый БАМЗ РК-70 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ

        Преимущества

        • Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке