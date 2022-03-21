Воздушный редуктор БАМЗ РК-70
Арт. 71367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|200
- Редуктор газовый БАМЗ РК-70 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ
Преимущества
- Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке