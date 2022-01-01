Редуктор БАО-5-5 AL

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Редуктор ацетиленовый БАО 5-5 AL Сварог 94136 предназначен для понижения и регулировки давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания на необходимом уровне рабочего давления газа при питании постов и установок газопламенной обработки