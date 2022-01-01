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Редуктор БАО-5-5 AL
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Углекислые редукторы
    Редуктор БАО-5-5 AL
    Арт. X11375516
    Редуктор БАО-5-5 AL

      Редуктор БАО-5-5 AL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11375516

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор ацетиленовый БАО 5-5 AL Сварог 94136 предназначен для понижения и регулировки давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания на необходимом уровне рабочего давления газа при питании постов и установок газопламенной обработки

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность