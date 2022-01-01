Редуктор БАО-5-5 AL
Арт. X11375516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|250
- Редуктор ацетиленовый БАО 5-5 AL Сварог 94136 предназначен для понижения и регулировки давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания на необходимом уровне рабочего давления газа при питании постов и установок газопламенной обработки
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность