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Редуктор БАО-5-Имод.К
Найти аналог
Ацетиленовые редукторы
    Редуктор БАО-5-Имод.К
    Арт. X113744
    Редуктор БАО-5-Имод.К

      Редуктор БАО-5-Имод.К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X113744

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210х140х140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор газовый БАМЗ БАО-5МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность