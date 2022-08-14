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Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
5.0
2
420 ₽
Пропановые редукторы
    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
    Арт. 71324
    5.0
    2
    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2

      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71324
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Випра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		16
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Редуктор бытовой для газового баллона РДСГ 1-1.2 при постоянном или периодическом но длительном использовании поддерживает в баллоне заданный диапазон давления, сохраняя газ в сжиженном агрегатном состоянии. Предельный показатель уровня давления для редуктора пропанового РДСГ 1-1.2 составляет 1,6 мегапаскалей. Благодаря увеличенной плотности алюминиевого сплава, из которого сделан редуктор РДСГ 1-1.2 лягушка, и отсутствию пластмассы в регуляторе давления повышается долговечность оборудования, и сохраняются свойства газообразного вещества. Регулятор давления РДСГ 1-1.2 купить можно по привлекательному ценовому предложению в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества газового редуктора РДСГ 1-1.2:

        • Безопасный;
        • Прочный;
        • Удобный;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Редуктор;
        • Упаковка.