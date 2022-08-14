Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
Арт. 71324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|16
Редуктор бытовой для газового баллона РДСГ 1-1.2 при постоянном или периодическом но длительном использовании поддерживает в баллоне заданный диапазон давления, сохраняя газ в сжиженном агрегатном состоянии. Предельный показатель уровня давления для редуктора пропанового РДСГ 1-1.2 составляет 1,6 мегапаскалей. Благодаря увеличенной плотности алюминиевого сплава, из которого сделан редуктор РДСГ 1-1.2 лягушка, и отсутствию пластмассы в регуляторе давления повышается долговечность оборудования, и сохраняются свойства газообразного вещества. Регулятор давления РДСГ 1-1.2 купить можно по привлекательному ценовому предложению в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества газового редуктора РДСГ 1-1.2:
- Безопасный;
- Прочный;
- Удобный;
- Долго служит.
Комплектация:
- Редуктор;
- Упаковка.