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Редуктор Донмет АР-40-2ДМ малог.аргоновый
Найти аналог
Аргоновые редукторы
    Редуктор Донмет АР-40-2ДМ малог.аргоновый
    Арт. 71370
    Редуктор Донмет АР-40-2ДМ малог.аргоновый

      Редуктор Донмет АР-40-2ДМ малог.аргоновый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71370

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		170х150х140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулятор АР-40-2ДМ МГ Донмет СВ000005924 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа. Рабочий газ — аргон. Имеет звуковое оповещение о срабатывании предохранительного клапана.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность