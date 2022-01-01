Редуктор Донмет АР-40-2ДМ малог.аргоновый
Арт. 71370
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Украина
|
Габариты, мм
|170х150х140
|
Класс товара
|профессиональный
- Регулятор АР-40-2ДМ МГ Донмет СВ000005924 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа. Рабочий газ — аргон. Имеет звуковое оповещение о срабатывании предохранительного клапана.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность