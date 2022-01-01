Регулятор кислородный Кедр БКО-50

Преимущества

Климатическое исполнение УХЛ 2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150

Рабочий интервал температур: от - 15° до +15° С





Редуктор кислородный Кедр 8005700 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления газа, поступающего из баллона во время сварочных работ. Имеет уменьшенный вес и габариты. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления