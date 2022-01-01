Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Регулятор кислородный Кедр БКО-50
1 480 ₽
Кислородные редукторы
    Редуктор кислородный Кедр БКО-50
    Арт. О00000026098
    Регулятор кислородный Кедр БКО-50
    Регулятор кислородный Кедр БКО-50
      Регулятор кислородный Кедр БКО-50
      Регулятор кислородный Кедр БКО-50

      Редуктор кислородный Кедр БКО-50

      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026098

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		105x135x71
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор кислородный Кедр 8005700 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления газа, поступающего из баллона во время сварочных работ. Имеет уменьшенный вес и габариты. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления

        Преимущества

        • Климатическое исполнение УХЛ 2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150
        • Рабочий интервал температур: от - 15° до +15° С