Регулятор кислородный Кедр БКО-50

Редуктор кислородный Кедр БКО-50
Арт. О00000026098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|105x135x71
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор кислородный Кедр 8005700 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления газа, поступающего из баллона во время сварочных работ. Имеет уменьшенный вес и габариты. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
Преимущества
- Климатическое исполнение УХЛ 2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150
- Рабочий интервал температур: от - 15° до +15° С