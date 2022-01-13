Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5

Редуктор кислородный БКО-50-5 ПТК 00000025590 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного расхода газа на выходе. Оснастка комплектуется двумя манометрами. Универсальный ниппель позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников.