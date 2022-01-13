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Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
5.0
1
1 401 ₽
1 910 ₽
Кислородные редукторы
    Редуктор кислородный ПТК БКО-50-5
    Арт. X113704
    5.0
    1
    Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
    Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
      Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
      Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5

      Редуктор кислородный ПТК БКО-50-5

      • -509 ₽
      1 401 ₽
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X113704
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		200
      Все характеристики
      • -509 ₽
      1 401 ₽
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор кислородный БКО-50-5 ПТК 00000025590 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного расхода газа на выходе. Оснастка комплектуется двумя манометрами. Универсальный ниппель позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников.