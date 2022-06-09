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Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини
5.0
2
1 070 ₽
Пропановые редукторы
    Пропановый редуктор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини
    Арт. Ю00000025426
    5.0
    2
    Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини
    Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини
      Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини
      Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини

      Пропановый редуктор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025426
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		125x85x71
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор пропановый БПО 5 мини ПТК является эффективным устройством для регуляции постоянного, а также понижения давления в баллоне с пропаном. При работе с газовыми веществами и смесями, необратимой необходимостью возникает нужда в поддержании давления на постоянном заданном уровне. Купить газовый редуктор БПО 5 для таких целей будет практичным и дальновидным решением. Установив на баллон редуктор, можно автоматически продлить срок хранения и применения пропана, а также повысить безопасность его эксплуатации. Редуктор пропановый БПО 5 не только обладает достаточной прочностью, чтобы работать при условиях от минус пятнадцати до плюс сорока пяти градусов. Он также имеет в комплекте универсальный ниппель, который позволит прикреплять к нему рукава диаметром шесть и девять миллиметров. Прибор соответствует всем требованиям российского производства и прослужит максимально долго.

        Преимущества

        • Надежность
        • Универсальность
        • Безопасность
        • Качество
        • Стойкость