Пропановый регулятор ПТК ОЛИМП БПО-5 мини

Преимущества

Надежность

Универсальность

Безопасность

Качество

Стойкость

Редуктор пропановый БПО 5 мини ПТК является эффективным устройством для регуляции постоянного, а также понижения давления в баллоне с пропаном. При работе с газовыми веществами и смесями, необратимой необходимостью возникает нужда в поддержании давления на постоянном заданном уровне. Купить газовый редуктор БПО 5 для таких целей будет практичным и дальновидным решением. Установив на баллон редуктор, можно автоматически продлить срок хранения и применения пропана, а также повысить безопасность его эксплуатации. Редуктор пропановый БПО 5 не только обладает достаточной прочностью, чтобы работать при условиях от минус пятнадцати до плюс сорока пяти градусов. Он также имеет в комплекте универсальный ниппель, который позволит прикреплять к нему рукава диаметром шесть и девять миллиметров. Прибор соответствует всем требованиям российского производства и прослужит максимально долго.