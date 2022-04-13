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Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
5.0
2
1 200 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
    Арт. X169127583
    5.0
    2
    Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
    Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
      Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
      Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")

      Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169127583
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Редуктор давления STOUT SVS-1009-000015 успешно выравнивает входной напор в замкнутой системе. Это регулируемый прибор, который при установке позволяет отслеживать и стабилизировать повышенное давление до выбранного пользователем значения. Редуктор имеет поршневое устройство, изготовлен из прочного и устойчивого к трудным, переменчивым условиям металла, что делает прибор достаточно надежным в долговременной перспективе. Купить SVS-1009-000015 STOUT можно для применения в системах отопления, пневматической работы, трубопроводах, кондиционирующих установках.

        Преимущества SVS-1009-000015 STOUT:

        • Долговечный;
        • Не ржавеет;
        • Устойчив к перепадам давления;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Редуктор;
        • Упаковка.