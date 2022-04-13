Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")
Арт. X169127583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь
Редуктор давления STOUT SVS-1009-000015 успешно выравнивает входной напор в замкнутой системе. Это регулируемый прибор, который при установке позволяет отслеживать и стабилизировать повышенное давление до выбранного пользователем значения. Редуктор имеет поршневое устройство, изготовлен из прочного и устойчивого к трудным, переменчивым условиям металла, что делает прибор достаточно надежным в долговременной перспективе. Купить SVS-1009-000015 STOUT можно для применения в системах отопления, пневматической работы, трубопроводах, кондиционирующих установках.
Преимущества SVS-1009-000015 STOUT:
- Долговечный;
- Не ржавеет;
- Устойчив к перепадам давления;
- Универсальный.
Комплектация:
- Редуктор;
- Упаковка.