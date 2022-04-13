Поршневой редуктор давления Stout SVS-1009-000015 (1/2")

Редуктор давления STOUT SVS-1009-000015 успешно выравнивает входной напор в замкнутой системе. Это регулируемый прибор, который при установке позволяет отслеживать и стабилизировать повышенное давление до выбранного пользователем значения. Редуктор имеет поршневое устройство, изготовлен из прочного и устойчивого к трудным, переменчивым условиям металла, что делает прибор достаточно надежным в долговременной перспективе. Купить SVS-1009-000015 STOUT можно для применения в системах отопления, пневматической работы, трубопроводах, кондиционирующих установках.

Преимущества SVS-1009-000015 STOUT:

Долговечный;

Не ржавеет;

Устойчив к перепадам давления;

Универсальный.

Комплектация: