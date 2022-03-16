Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"

Преимущества

Давление на входе: 25 бар (DVGW 16 бар).

Давление на выходе: 1,5 – 6 бар (регулируется).

Максимальная рабочая температура до 30 °C.

Рабочие среды: вода, сжатый воздух, нейтральные жидкости, азот.

Материал корпуса латунь.

Шкала для визуального контроля давления.

Встроенный фильтр грубой очистки (сеточка из нержавеющей стали).

Резьба 1/4 для присоединения манометра с обеих сторон клапана.

Редуктор давления Watts DRV 1/2 1,5-6 бар, под акс. манометр 1/4 10015770 применяется, если максимальное давление в питающей системе водоснабжения превышает максимальное рабочее давление питаемой системы или допустимое давление для арматуры или приборов. Чаще всего редуктор давления устанавливается в бытовых системах питьевой воды, также может использоваться для воздуха и нейтральных газов с температурой до 30 C. Одно из преимуществ, что выдаваемое давление после редуктора не зависит от скачков сетевого давления