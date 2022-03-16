Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
Арт. X16925120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|25
- Редуктор давления Watts DRV 1/2 1,5-6 бар, под акс. манометр 1/4 10015770 применяется, если максимальное давление в питающей системе водоснабжения превышает максимальное рабочее давление питаемой системы или допустимое давление для арматуры или приборов. Чаще всего редуктор давления устанавливается в бытовых системах питьевой воды, также может использоваться для воздуха и нейтральных газов с температурой до 30 C. Одно из преимуществ, что выдаваемое давление после редуктора не зависит от скачков сетевого давления
Преимущества
- Давление на входе: 25 бар (DVGW 16 бар).
- Давление на выходе: 1,5 – 6 бар (регулируется).
- Максимальная рабочая температура до 30 °C.
- Рабочие среды: вода, сжатый воздух, нейтральные жидкости, азот.
- Материал корпуса латунь.
- Шкала для визуального контроля давления.
- Встроенный фильтр грубой очистки (сеточка из нержавеющей стали).
- Резьба 1/4 для присоединения манометра с обеих сторон клапана.