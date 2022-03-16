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Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
5.0
2
Найти аналог
Углекислые редукторы
    Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
    Арт. X16925120
    5.0
    2
    Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
    Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
    Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
      Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
      Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"
      Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"

      Редуктор давления Watts DRV 15 N, .5-6 бар, R1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16925120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор давления Watts DRV 1/2 1,5-6 бар, под акс. манометр 1/4 10015770 применяется, если максимальное давление в питающей системе водоснабжения превышает максимальное рабочее давление питаемой системы или допустимое давление для арматуры или приборов. Чаще всего редуктор давления устанавливается в бытовых системах питьевой воды, также может использоваться для воздуха и нейтральных газов с температурой до 30 C. Одно из преимуществ, что выдаваемое давление после редуктора не зависит от скачков сетевого давления

        Преимущества

        • Давление на входе: 25 бар (DVGW 16 бар).
        • Давление на выходе: 1,5 – 6 бар (регулируется).
        • Максимальная рабочая температура до 30 °C.
        • Рабочие среды: вода, сжатый воздух, нейтральные жидкости, азот.
        • Материал корпуса латунь. 
        • Шкала для визуального контроля давления.
        • Встроенный фильтр грубой очистки (сеточка из нержавеющей стали).
        • Резьба 1/4 для присоединения манометра с обеих сторон клапана.