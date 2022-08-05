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Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Арт. О00000014887
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
    Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см

      Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014887
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		605х380х270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка REDVERG RD-ELM103G 6614973 служит для ухода за приусадебным участком. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 27-62 мм, что расширяет возможности. Работает от сети 220 В, благодаря чему не производит вредных выхлопов. Травосборник объемом 30 литров обеспечивает долгую работу без перерывов на очистку.

        Преимущества

        • Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач
        • Электрический двигатель не вредит окружающей среде
        • Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье
        • Компактные габариты обеспечивают маневренность
        • Небольшой вес упрощает управление косилкой