Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см
Арт. О00000014887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|605х380х270
- Электрическая газонокосилка REDVERG RD-ELM103G 6614973 служит для ухода за приусадебным участком. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 27-62 мм, что расширяет возможности. Работает от сети 220 В, благодаря чему не производит вредных выхлопов. Травосборник объемом 30 литров обеспечивает долгую работу без перерывов на очистку.
Преимущества
- Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач
- Электрический двигатель не вредит окружающей среде
- Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье
- Компактные габариты обеспечивают маневренность
- Небольшой вес упрощает управление косилкой