Электрическая газонокосилка RedVerg RD-ELM103G,1200Вт,32 см

Преимущества

Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач

Электрический двигатель не вредит окружающей среде

Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье

Компактные габариты обеспечивают маневренность

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Электрическая газонокосилка REDVERG RD-ELM103G 6614973 служит для ухода за приусадебным участком. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 27-62 мм, что расширяет возможности. Работает от сети 220 В, благодаря чему не производит вредных выхлопов. Травосборник объемом 30 литров обеспечивает долгую работу без перерывов на очистку.