Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)

Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2 Ач, Li-Ion)
Арт. О00000007691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|RedVerg
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Универсальный Li-Ion аккумулятор REDVERG 730011 (18 В, 2 Ач) совместим с инструментами из модельной линейки RedVerg, работающими от напряжения 18 вольт. Емкость — 2 ампер-часа.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда