Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда

Универсальный Li-Ion аккумулятор REDVERG 730011 (18 В, 2 Ач) совместим с инструментами из модельной линейки RedVerg, работающими от напряжения 18 вольт. Емкость — 2 ампер-часа.