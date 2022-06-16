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Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
5.0
2
2 845 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2 Ач, Li-Ion)
    Арт. О00000007691
    5.0
    2
    Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
    Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
      Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
      Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)

      Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2 Ач, Li-Ion)

      2 845 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007691
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		RedVerg
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      2 845 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный Li-Ion аккумулятор REDVERG 730011 (18 В, 2 Ач) совместим с инструментами из модельной линейки RedVerg, работающими от напряжения 18 вольт. Емкость — 2 ампер-часа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество
        • Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда