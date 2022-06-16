Аккумулятор Redverg 730021 (18 В, 4 Ач, слайдер, вес 0,65 кг)

Аккумулятор Redverg 730021 (18 В, 4 Ач)
Арт. О00000002010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|RedVerg
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Универсальный Li-Ion аккумулятор REDVERG 730021 (18 В, 4 Ач) совместим с инструментами из модельной линейки RedVerg, работающими от напряжения 18 вольт. Емкость — 4 ампер-часа.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда