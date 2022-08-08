Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267

Преимущества

Вентиляционные отверстия продлевают срок службы REDVERG RD-AG18V 6628357

Противоскользящие накладки обеспечивают надежный хват

Работает от аккумулятора и не зависит от розетки

Кнопка шпинделя блокируется для смены оснастки

Кожух защищает от прикосновения к работающему диску

Аккумуляторная угловая шлифмашина REDVERG RD-AG18V 6628357 предназначена для проведения шлифовальных и отрезных работ.Вентиляционные отверстия на корпусе предотвращают перегрев двигателя, что увеличивает срок службы инструмента.Противоскользящие накладки на корпусе обеспечивают надежный хват и прибор не выскальзывает.Кожух защищает оператора от случайного прикосновения у диску.