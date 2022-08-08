Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
    Арт. Ю00000030267
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
    Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
    Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
      Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
      Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
      Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267

      Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030267
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
      1 285 ₽
      5.0
      Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
      Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
      2 845 ₽
      5.0
      Аккумулятор Redverg 730011 (18 В, 2Ач, Li-Ion, слайдер, вес 0,4 кг)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина REDVERG RD-AG18V 6628357 предназначена для проведения шлифовальных и отрезных работ.
        Вентиляционные отверстия на корпусе предотвращают перегрев двигателя, что увеличивает срок службы инструмента.
        Противоскользящие накладки на корпусе обеспечивают надежный хват и прибор не выскальзывает.
        Кожух защищает оператора от случайного прикосновения у диску.

        Преимущества

        • Вентиляционные отверстия продлевают срок службы REDVERG RD-AG18V 6628357
        • Противоскользящие накладки обеспечивают надежный хват
        • Работает от аккумулятора и не зависит от розетки
        • Кнопка шпинделя блокируется для смены оснастки
        • Кожух защищает от прикосновения к работающему диску
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!