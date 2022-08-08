Аккумуляторная угловая шлифмащшина Redverg RD-AG18V Ю00000030267
Арт. Ю00000030267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина REDVERG RD-AG18V 6628357 предназначена для проведения шлифовальных и отрезных работ.
Вентиляционные отверстия на корпусе предотвращают перегрев двигателя, что увеличивает срок службы инструмента.
Противоскользящие накладки на корпусе обеспечивают надежный хват и прибор не выскальзывает.
Кожух защищает оператора от случайного прикосновения у диску.
Преимущества
- Вентиляционные отверстия продлевают срок службы REDVERG RD-AG18V 6628357
- Противоскользящие накладки обеспечивают надежный хват
- Работает от аккумулятора и не зависит от розетки
- Кнопка шпинделя блокируется для смены оснастки
- Кожух защищает от прикосновения к работающему диску