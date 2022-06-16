Преимущества

Параллельная направляющая облегчает распил полосок

REDVERG RD-CS18V 6628359 оснащен электрическим тормозом выбега

Литая алюминиевая подошва имеет долгий срок службы

Разметка расстояния и лазер упрощает работу

Кожух защищает оператора от случайного прикосновения

Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки древесины, ДСП и подобных материалов под углом 45/90°.Параллельная направляющая облегчает работу при нарезке полосок.Литая алюминиевая подошва устойчива к износу и имеет долгий срок службы.Наличие специального кожуха значительно снижает травмоопасность.