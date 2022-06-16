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Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
5.0
2
7 790 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Арт. О00000007698
    5.0
    2
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ

      Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ

      7 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007698
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики

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      7 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки древесины, ДСП и подобных материалов под углом 45/90°.
        Параллельная направляющая облегчает работу при нарезке полосок.
        Литая алюминиевая подошва устойчива к износу и имеет долгий срок службы.
        Наличие специального кожуха значительно снижает травмоопасность.

        Преимущества

        • Параллельная направляющая облегчает распил полосок
        • REDVERG RD-CS18V 6628359 оснащен электрическим тормозом выбега
        • Литая алюминиевая подошва имеет долгий срок службы
        • Разметка расстояния и лазер упрощает работу
        • Кожух защищает оператора от случайного прикосновения
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятор и зарядного устройства!