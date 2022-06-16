Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ
Арт. О00000007698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная циркулярная пила Redverg RD-CS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки древесины, ДСП и подобных материалов под углом 45/90°.
Параллельная направляющая облегчает работу при нарезке полосок.
Литая алюминиевая подошва устойчива к износу и имеет долгий срок службы.
Наличие специального кожуха значительно снижает травмоопасность.
Преимущества
- Параллельная направляющая облегчает распил полосок
- REDVERG RD-CS18V 6628359 оснащен электрическим тормозом выбега
- Литая алюминиевая подошва имеет долгий срок службы
- Разметка расстояния и лазер упрощает работу
- Кожух защищает оператора от случайного прикосновения