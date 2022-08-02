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Электрический триммер Redverg RD-EB1600
5.0
1
10 280 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Арт. О00000027772
    5.0
    1
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
      Электрический триммер Redverg RD-EB1600
      Электрический триммер Redverg RD-EB1600
      Электрический триммер Redverg RD-EB1600
      Электрический триммер Redverg RD-EB1600

      Электрический триммер Redverg RD-EB1600

      10 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027772
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.3
      Мощность, кВт
      		1.6
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      10 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Redverg RD-EB1600 подходит для ухода за небольшим участком. Имеет электрический мотор, который легко запускается. В комплект входят леска и нож, выбор которых зависит от жесткости скашиваемой травы. Штанга легко разбирается, что очень удобно для хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • REDVERG RD-EB1600 6655453 легко запускается
        • Мощный электрический мотор
        • Верхнее расположение двигателя - защита от влаги
        • 2 оснастки: леска и нож
        • Разборная штанга
        • Эргономичный дизайн
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Низкий уровень шума