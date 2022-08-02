Электрический триммер Redverg RD-EB1600
Арт. О00000027772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.3
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Мощность, кВт
|1.6
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер Redverg RD-EB1600 подходит для ухода за небольшим участком. Имеет электрический мотор, который легко запускается. В комплект входят леска и нож, выбор которых зависит от жесткости скашиваемой травы. Штанга легко разбирается, что очень удобно для хранения и транспортировки.
Преимущества
- REDVERG RD-EB1600 6655453 легко запускается
- Мощный электрический мотор
- Верхнее расположение двигателя - защита от влаги
- 2 оснастки: леска и нож
- Разборная штанга
- Эргономичный дизайн
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Низкий уровень шума