Преимущества

REDVERG RD-EB1600 6655453 легко запускается

Мощный электрический мотор

Верхнее расположение двигателя - защита от влаги

2 оснастки: леска и нож

Разборная штанга

Эргономичный дизайн

Отсутствие токсичных выхлопов

Низкий уровень шума

Электрический триммер Redverg RD-EB1600 подходит для ухода за небольшим участком. Имеет электрический мотор, который легко запускается. В комплект входят леска и нож, выбор которых зависит от жесткости скашиваемой травы. Штанга легко разбирается, что очень удобно для хранения и транспортировки.