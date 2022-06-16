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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
    Арт. О00000007704
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007704
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18V используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает из рук. Реверс помогает вывинтить застрявшую в материале оснастку быстро и легко.

        Преимущества

        • Сверление материалов с ударом и без удара
        • Современный дизайн
        • Привлекательный внешний вид REDVERG RD-ISD18V 6628354
        • Индикация уровня заряда аккумулятора
        • Подсветка рабочего места
        • Lion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует "эффект памяти", низкий саморазряд
        • Высокий крутящий момент