Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18V

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18V используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает из рук. Реверс помогает вывинтить застрявшую в материале оснастку быстро и легко.

Преимущества

Сверление материалов с ударом и без удара

Современный дизайн

Привлекательный внешний вид REDVERG RD-ISD18V 6628354

Индикация уровня заряда аккумулятора

Подсветка рабочего места

Lion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует "эффект памяти", низкий саморазряд

Высокий крутящий момент



