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Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
    Арт. О00000007692
    5.0
    2
    Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V

      Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гайковерт аккумуляторный ударный Redverg RD IW18V имеет предельно высокие показатели эффективности и производительности среди всей линейки гайковертов. Его частота оборота достигает двухсот пятидесяти Нм, и эту планку инструмент не роняет даже в режиме реверса. Ручка покрыта плотным слоем резины, защищая от возможного удара током и соскальзывания руки при работе на больших оборотах. Купить гайковерт Redverg стоит ради его устойчивости к длительной нагрузке: он завинчивает метизы накрепко и быстро, а отвинчивает легко и без использования дополнительных средств. Двигатель инструмента защищен от перегрева системой вентиляции кожуха, благодаря чему гайковерт аккумуляторный Redverg прослужит дольше.

        Преимущества Redverg RD IW18V:

        • Высокоэффективный;
        • Надежный;
        • Не теряет скорость при реверсе;
        • Имеет универсальный разъем батареи;
        • Удобный;
        • Долговечный.

        Комплектация:

        • Аккумуляторный гайковерт без аккумулятора и зарядного устройства;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Коробка.