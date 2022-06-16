Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V

Гайковерт аккумуляторный ударный Redverg RD IW18V имеет предельно высокие показатели эффективности и производительности среди всей линейки гайковертов. Его частота оборота достигает двухсот пятидесяти Нм, и эту планку инструмент не роняет даже в режиме реверса. Ручка покрыта плотным слоем резины, защищая от возможного удара током и соскальзывания руки при работе на больших оборотах. Купить гайковерт Redverg стоит ради его устойчивости к длительной нагрузке: он завинчивает метизы накрепко и быстро, а отвинчивает легко и без использования дополнительных средств. Двигатель инструмента защищен от перегрева системой вентиляции кожуха, благодаря чему гайковерт аккумуляторный Redverg прослужит дольше.

Преимущества Redverg RD IW18V:

Высокоэффективный;

Надежный;

Не теряет скорость при реверсе;

Имеет универсальный разъем батареи;

Удобный;

Долговечный.

Комплектация: