Аккумуляторный ударный гайковерт Redverg RD-IW18V
Арт. О00000007692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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Гайковерт аккумуляторный ударный Redverg RD IW18V имеет предельно высокие показатели эффективности и производительности среди всей линейки гайковертов. Его частота оборота достигает двухсот пятидесяти Нм, и эту планку инструмент не роняет даже в режиме реверса. Ручка покрыта плотным слоем резины, защищая от возможного удара током и соскальзывания руки при работе на больших оборотах. Купить гайковерт Redverg стоит ради его устойчивости к длительной нагрузке: он завинчивает метизы накрепко и быстро, а отвинчивает легко и без использования дополнительных средств. Двигатель инструмента защищен от перегрева системой вентиляции кожуха, благодаря чему гайковерт аккумуляторный Redverg прослужит дольше.
Преимущества Redverg RD IW18V:
- Высокоэффективный;
- Надежный;
- Не теряет скорость при реверсе;
- Имеет универсальный разъем батареи;
- Удобный;
- Долговечный.
Комплектация:
- Аккумуляторный гайковерт без аккумулятора и зарядного устройства;
- Инструкция по эксплуатации;
- Коробка.